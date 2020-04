Sete toneladas de alimentos e produtos de higiene já foram arrecadadas pela campanha “Pedreira do Bem”, que está sendo realizada desde o último dia 08 e segue até 10 de maio, podendo também ser prorrogada. A iniciativa é da Pedreira Paulo Leminski, administrada pela DC Set Produções. A campanha conta com o apoio do Instituto GRPCOM e a promoção dos veículos do GRPCOM, como a Gazeta do Povo.

Os produtos doados serão encaminhados para centenas de organizações cadastradas pelo Instituto e também pela FAS (Fundação de Ação Social de Curitiba). As ONGs foram escolhidas para receber os alimentos não perecíveis e produtos de higiene porque estão passando por várias dificuldades durante a pandemia do coronavírus.

“Elas estão em uma situação muito difícil. As organizações têm restrições para receber voluntários, foram impedidas de realizar eventos de captação de recursos, como jantares e almoços. Também não podem fazer bazares para venda de produtos. Elas estão com a capacidade de captação de recursos muito limitada”, explica Ana Gabriela Borges, superintendente do Instituto Grpcom.

Ana Gabriela ressalta ainda que essas organizações atendem às pessoas em situação de vulnerabilidade e serão responsáveis pela distribuição final dos donativos.

Doações são feitas até em drive-thru

Quem puder doar segue sendo muito bem vindo na Pedreira Paulo Leminski, sempre de terça a domingo, das 10h às 18h. Todo um cuidado está sendo tomado para evitar risco de contato com outras pessoas em época de distanciamento social.

Para entregar os donativos é possível ir de carro até a frente do palco principal do mais tradicional espaço de shows de Curitiba. “Encosta o carro e, se não quiser, não precisa nem sair. A equipe que está lá abre o porta mala e pega as doações. É um drive-thru”, explica Ana Gabriela.