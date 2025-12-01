Pedala Metropolitano: Inscrições abertas para percurso Curitiba-Almirante Tamandaré

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o Pedala Metropolitano 2025, que acontecerá no próximo domingo (7/12), estão abertas até sexta-feira (5/12). O evento gratuito oferece um percurso ciclístico de 21,5 km entre Curitiba e Almirante Tamandaré, com saída e chegada no Parque da Barreirinha.

A concentração dos participantes está marcada para as 7h30, com largada prevista para as 8h. O trajeto, considerado desafiador devido às subidas e descidas, não é recomendado para iniciantes. Apenas maiores de 15 anos poderão participar, e o uso de capacete é fortemente aconselhado.

A segurança dos ciclistas será garantida pela Setran e pelas Guardas Municipais de Curitiba e Almirante Tamandaré. Ambulâncias com médicos estarão disponíveis durante todo o percurso, além de monitores ciclistas e motociclistas de apoio.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do Guia Curitiba. O evento visa promover o ciclismo e a integração entre os municípios da região metropolitana de Curitiba.