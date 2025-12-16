Pedala de Natal reúne 1.500 ciclistas em passeio iluminado no Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 1.500 pessoas participaram do Pedala de Natal 2025 na noite de segunda-feira (15/12) no bairro Boqueirão, em Curitiba. O passeio ciclístico iluminado, que integra a programação do Natal de Curitiba 2025, percorreu um trajeto da Rua da Cidadania do Boqueirão até o Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Ciclistas de todas as idades decoraram suas bicicletas com luzes e adereços natalinos, contribuindo para o clima festivo do evento. A chegada ao Parque Náutico foi marcada por atrações como Portais Iluminados, Casa do Papai Noel, árvores decoradas e o tradicional Presépio de Natal.

A segurança e organização do passeio contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, da Guarda Municipal e do grupo Pedalada Cristã, que orientaram e acompanharam os ciclistas durante o percurso.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com patrocínio de diversas empresas e ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. Em caso de mau tempo, atrações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou adiadas.