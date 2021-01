Subindo a Serra do Mar

Um comboio com nove caminhões transportando grandes peças sobe a Serra do Mar, pela BR-277. O transporte especial das cargas gigantes começou por volta das 9 horas desta quinta-feira (7), desde o km 12, em Paranaguá, seguindo para São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Apesar desta movimentação atípica, não há pontos de congestionamento neste trecho da rodovia.

Equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovia, concessionária responsável pelo trecho, acompanham o deslocamento do comboio. As peças cilíndricas que têm mais de cinco metros de altura quando em cima das carretas, saíram na quarta-feira (6) do km 0, em Paranaguá e rodaram por 3 km na contramão, devido à altura.

Equipes da PRF e da concessionária seguem prestando apoio e orientando o tráfego de veículos. Mas até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o trecho não apresentava congestionamento e nem pontos de parada no sentido Curitiba.

Comboio com as peças na estrada. Foto: Divulgação/Ecovia.