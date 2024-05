PCPR prende foragido por homicídio do próprio filho em Campo Largo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 36 anos, que estava foragido pelo homicídio do próprio filho. A captura aconteceu no último sábado (11) em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O crime foi cometido em novembro de 2019 no mesmo município da prisão. Na ocasião, a criança tinha 3 meses.

“O bebê foi levado para atendimento no hospital, onde se verificaram fraturas e lesões que indicavam maus-tratos. Posteriormente, o exame de corpo de delito confirmou a situação”, disse o delegado da PCPR Wagner Ferreira.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Plenário do Tribunal do Júri do município da RMC. O homem havia sido condenado a uma pena de mais de 18 anos de reclusão.

A equipe de investigação identificou o paradeiro do indivíduo e cumpriu a ordem de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.