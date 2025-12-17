“Nova” estrada Mandirituba/São José dos Pinhais está 50% concluída

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra de pavimentação em concreto que ligará Mandirituba a São José dos Pinhais atingiu 50,06% de execução no fim de 2025, conforme divulgado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) nesta quarta-feira (17). O projeto, que criará um novo corredor logístico para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), apresenta avanços em diferentes frentes ao longo do traçado.

No trecho 5, em Mandirituba, a pavimentação rígida ganhou ritmo intenso após a conclusão da maior parte da terraplenagem e evolução dos sistemas de drenagem. Já no Trecho 1, próximo ao entroncamento com a BR-376 em São José dos Pinhais, iniciou-se a preparação do solo e instalação de galerias, etapas cruciais para a estabilidade do futuro pavimento de concreto.

O projeto, com investimento de R$ 96,8 milhões do Governo do Estado, inclui iluminação, sinalização, drenagem completa e uma ciclovia de 2 metros de largura. A tecnologia de pavimento de concreto foi escolhida para prolongar a vida útil da via e reduzir custos futuros de manutenção.

A nova ligação conectará as rodovias BR-116 e BR-376, beneficiando diretamente Mandirituba, São José dos Pinhais, Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro. A previsão de entrega é para agosto de 2026, reforçando o corredor logístico do Sul da RMC e melhorando as condições de mobilidade para trabalhadores, produtores rurais e moradores da região.