Paulo Schmidt assume Secretaria de Educação de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou nesta segunda-feira (23/2) a nomeação de Paulo Afonso Schmidt como novo secretário municipal da Educação. Schmidt, que possui ampla experiência na área, assume com a missão de fortalecer a qualidade do ensino na capital paranaense.

Com 14 anos de atuação no município de Curitiba, Paulo Schmidt já esteve à frente da área da Educação e ocupou outras funções estratégicas na administração pública local. No governo estadual, exerceu o cargo de Secretário de Estado da Educação e foi conselheiro estadual de Educação.

Natural de Curitiba, Schmidt é engenheiro mecânico formado pela UFPR, possui MBA em Gestão Pública e especialização em Controle e Gestão da Qualidade, com formações realizadas no Japão e no Reino Unido. Também participou de programa executivo na Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos.

Ao assumir o cargo, o novo secretário destacou seu compromisso com a rede municipal: “Vamos trabalhar em parceria com toda a comunidade escolar, ouvindo alunos, professores, gestores, funcionários, familiares e também o entorno das unidades, para fortalecer o que já está dando certo e avançar ainda mais na aprendizagem dos nossos estudantes”.

A nomeação ocorre em um momento em que a Prefeitura busca reforçar suas ações na área educacional, visando melhorar a qualidade do ensino público na cidade.