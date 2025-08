Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba, anuncia pré-candidatura ao governo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O atual vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, confirmou pelas redes sociais sua pré-candidatura ao Governo do Paraná. De acordo com o político, a tentativa será pelo seu atual partido, o Novo.

Em julho, Paulo Martins anunciou sua saída do Partido Liberal (PL), mesma legenda do atual governador Ratinho Júnior, alegando “falta de espaço”. Segundo o vice-prefeito, pela sua experiência executiva, ele demonstrou interesse em disputar a eleição para governador e o Partido Novo abriu essa possibilidade.

“O Partido Novo falou: aqui é possível a gente construir, se você quiser, o partido está aberto a você, venha e construa, e é isso que a gente vai fazer”, afirma.

Paulo Martins foi Deputado Federal no ano de 2016 e nos anos de 2019 a 2023. O político é natural de Presidente Venceslau, cidade de São Paulo, e é conhecido por posicionamentos mais conservadores.

Em 2024, foi eleito vice-prefeito de Curitiba na chapa encabeçada por Eduardo Pimentel (PSD), no segundo turno da eleição municipal de Curitiba, com 57,64% do votos válidos. Atualmente é responsável pela nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.