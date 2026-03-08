Patrulha Maria da Penha completa 12 anos com 86 mil atendimentos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Curitiba completa 12 anos de atuação neste domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher. Criada em 2014, foi a primeira patrulha especializada no âmbito das guardas municipais do Brasil para prevenir e coibir casos de violência doméstica contra mulheres. Desde então, realizou quase 86 mil atendimentos com monitoramento de medidas protetivas e 3.369 encaminhamentos de agressores para a delegacia da mulher.

Somente em 2025, as equipes da Patrulha realizaram 9.431 atendimentos, com 369 prisões e monitoramento de 4.560 medidas protetivas. O trabalho é realizado por guardas municipais voluntários que demonstram aptidão para integrar a equipe especializada.

A guarda municipal Gislaine Aparecida Seneiko Szumski, que atua há 11 anos na Patrulha, destaca a importância da capacitação contínua: “Procuro sempre me capacitar para melhorar meu trabalho, porque entendo que esse tema é totalmente relevante e necessário para a sociedade”.

Além dos atendimentos e monitoramento de medidas protetivas, a Patrulha Maria da Penha realiza palestras em empresas, escolas e órgãos públicos para prevenir casos de violência doméstica. Os interessados podem agendar pelo e-mail patrulhamariadapenha@curitiba.pr.gov.br.

A Patrulha Maria da Penha pode ser acionada pelo telefone 3221-2760. Outros canais de denúncia incluem a Central de Pré-Atendimento à Mulher (180), Guarda Municipal (153), Polícia Militar (190), Casa da Mulher Brasileira (3221-2701 ou 3221-2710), Delegacia da Mulher (3219-8600), Defensoria Pública (3221-2731) e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (3200-3252).