Pastor vítima de explosão na Enaex pediu ajuda para filha um dia antes do acidente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Marcio Nascimento de Andrade, de 38 anos, era um dos nove funcionários que morreram durante a explosão na empresa Enaex, na manhã de terça-feira (12), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Um dia antes da tragédia, ele postou nas redes sociais um vídeo divulgando uma rifa em prol do tratamento da filha, de seis anos, diagnosticada com autismo de suporte dois.

Amiga próxima da vítima, Doralice Rodrigues, de 52 anos, conta que Marcio era como um segundo filho para ela. Os dois se conheceram na igreja onde, anos mais tarde, Marcio viria a ser pastor. Ela conta que ele era um ótimo pai e começou a trabalhar na Enaex no início do ano por ela oferecer um plano de saúde melhor que o da empresa anterior.

+ Leia mais Funcionários da Enaex fizeram oração antes de iniciar o que seria o último expediente

“Ele foi trabalhar nessa empresa, porque o plano da empresa era melhor, ele ia ganhar melhor para conseguir manter a filha, para conseguir fazer o tratamento da filha”, conta.

No vídeo, Marcio fala que está passando por um momento difícil e, ao ir a uma consulta no dentista, descobriu que o tratamento da filha custaria R$ 5 mil. A rifa com 500 números, que seriam vendidos no valor de R$ 10 cada. Assista ao vídeo:

Homem de fé

Doralice lembra de Marcio com o coração apertado pela dor do luto. Ela conta que ele era um homem trabalhador, que lutava pela vida. Segundo ela, o sonho dele era ser pai.

“Ele passou por momentos muito difíceis na vida dele, mas sempre foi uma pessoa muito familiar e carinhosa”, lembra.

Doralice conta que como ela era responsável pelos jovens da igreja e ele ficava muito por lá, ela criou um sentimento como se ele fosse da família. Ela conta que ele chegou a morar com ela por um tempo e ela teria ajudado a criá-lo.

A notícia da morte de Marcio a pegou de surpresa. Para ela, é como se a tragédia fosse um pesadelo em que logo ela irá acordar.

“Sábado ele estava no culto e estava tão animado, foi lá, conversou comigo. Ele estava sempre muito presente na nossa vida. Está muito difícil”, lamenta.

Em nota, a Enaex lamentou o ocorrido e expressou condolências às famílias, amigos e colegas de trabalho das vítimas. A empresa afirma que permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido.

Entenda o caso

A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã de terça-feira (12), pouco depois das 5h30.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram nove mortes e sete feridos.

Moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão, que abalou mais de 40 residências de Quatro Barras e em cidades vizinhas.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.