Passeio de moto aquática termina em acidente na Ilha do Mel

Um passeio de moto aquática terminou em acidente grave nesta sexta-feira (14) na Ilha do Mel, Litoral do Paraná. Dois turistas se envolveram em um acidente nas águas próximas à praia de Encantadas, levando à mobilização do helicóptero Falcão 08 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para realizar o resgate.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando os ocupantes da moto aquática “ramparam” uma onda, resultando em uma queda brusca. Uma mulher de 24 anos, moradora de Curitiba, sofreu suspeita de lesão na coluna, enquanto seu acompanhante saiu ileso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) acionou diretamente o BPMOA, que despachou o Falcão 08 com uma equipe médica especializada para avaliar a situação no local.

Após a avaliação, a paciente foi transportada de helicóptero para Paranaguá, de onde será encaminhada ao Hospital Regional do Litoral (HRL) para receber atendimento especializado. As autoridades ressaltam que, apesar do susto, não houve registro de afogamento.