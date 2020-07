Dentro de quatro meses, a Polícia Federal deve abrir um posto avançado para expedição de passaportes dentro do Shopping Pátio Batel, em Curitiba. O contrato para instalação do posto foi assinado nesta semana (14/07) pelo superintendente da PF no Paraná, Omar Gabriel Haj Mussi.

Segundo a PF, a descentralização busca oferecer um local mais confortável e tranquilo ao público, separando a emissão de documentos das demais atividades operacionais da polícia. A unidade será instalada no terceiro piso do shopping, próxima à alameda de serviços e contará com 240 m2. O shopping foi escolhido após processo de licitação. O posto terá custo zero para a Polícia Federal, à exceção do salário dos servidores que trabalharão no local.

Fachada do shopping Pátio Batel, em Curitiba. Foto: Arquivo/Gazeta do Povo

