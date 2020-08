Dezesseis parques de Curitiba estão reabertos nesta terça-feira (18). Com a mudança do nível de alerta na cidade, que passou a adotar bandeira amarela, a flexibilização de algumas medidas de enfrentamento do novo coronavírus possibilitou o retorno de algumas atividades. Os parques Tingui, Barigui, Barreirinha, Tropeiros, Guairacá, Mairi, Cambuí, Mané Guarrincha, Yberê, Lago Azul, Atuba, Passaúna, Tanguá, Bacacheri, São Lourenço e Náutico foram os escolhidos para ter novamente o público.

publicidade

+Leia mais! O pior já passou? O que dizem especialistas sobre a bandeira amarela em Curitiba

A reabertura das unidades é gradativa e no espaço de lazer, faixas e placas indicarão que as atividades físicas sejam individuais, com uso de máscaras de proteção e que o frequentador permaneça o menor tempo possível para que outra pessoa ocupe esta vaga. A ideia é evitar aglomerações, respeitando protocolos de uso definidos em conjunto pelas secretarias do Meio Ambiente e da Saúde.

Márcia Huçulak, secretária municipal de saúde de Curitiba, ressalta que os exercícios devem ser realizados de maneira individual e que o parque não é para várias pessoas que nem atividade física faz. “A gente foi muito restritiva com parque, pois se a moçada que está sem aula, que estão tudo online se reúne e já esquece da máscara. Senta junto e já começa a conversar e quando se vê, já tem um grupinho ali de pessoas e que depois irão retornar para suas casas. E aí põe em risco familiares. A gente dá crédito nas pessoas e na atitude individual. Você pode correr no parque desde que não faça aglomeração”, comentou a secretária.

Os parques foram fechados em Curitiba no dia 27 de março. Placas de sinalização foram colocadas em lugares com maior movimento na tentativa de evitar aglomerações como prevenção a Covidi-19. Os acessos aos estacionamentos foram demarcados com faixas da Defesa Civil e agentes da Guarda Municipal orientavam as pessoas. No entanto, em várias situações, especialmente no Barigui, o maior parque da capital, cenas com aglomeração e desrespeito foram visualizadas neste período de pandemia.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.