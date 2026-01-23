Parque Barigui recebe evento de adoção com 40 cães neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui, em Curitiba, será palco da 2ª edição do evento Amigo Bicho neste sábado (24/1), das 10h às 16h. A ação, promovida pela Rede de Proteção Animal da Prefeitura, disponibilizará 40 cães para adoção no estacionamento da Avenida Cândido Hartmann, em frente ao Museu do Automóvel.

Os animais disponíveis para adoção são provenientes do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), de protetores independentes e das ONGs Instituto Aumigão e Projeto Ajudei. Todos os cães estão vacinados, castrados e microchipados, prontos para encontrar um novo lar.

Além das adoções, o evento oferecerá microchipagem gratuita para cães. O microchip é uma ferramenta que facilita a identificação e localização de animais perdidos. A Família Folhas, mascote da cidade, estará presente para dar dicas sobre adoção responsável para crianças e adultos.

O Amigo Bicho conta com o patrocínio da Fórmula Natural, que fornecerá a estrutura do evento. A empresa também doou 15 toneladas de ração em 2025 para o Programa Municipal Banco de Ração para Animais de Curitiba.

Para quem não puder comparecer ao evento, o Crar mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O centro funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, incluindo fins de semana e feriados em regime de plantão.