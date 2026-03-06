Parque Bacacheri recebe obras de contenção para prevenir erosão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou em 18 de fevereiro serviços de macrodrenagem na margem do Rio Bacacheri, próximo à Rua Canadá, no Parque Bacacheri. A intervenção visa conter o processo de erosão registrado após um período de chuvas intensas, preservando o local e garantindo a segurança dos usuários da pista de caminhada e ciclovia.

Uma nova ala de proteção do talude está sendo construída em concreto para estabilizar a estrutura e interromper o avanço da erosão. Para a realização segura dos trabalhos, foi necessário o fechamento temporário de um pequeno trecho da pista de caminhada, de aproximadamente 30 metros, em uma extensão total de 3 quilômetros.

Paulo Vitor Lucca, diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, explica a importância da intervenção: “É um serviço preventivo fundamental para estabilizar a margem do rio e impedir que o processo erosivo avance. A intervenção precisa ser rápida para preservar o parque e garantir a segurança de quem circula pelo local”.

A previsão é que os serviços sejam concluídos em aproximadamente 30 dias, dependendo das condições climáticas. Helena Marcella de Matos, frequentadora do parque, comenta: “Quando a gente vê que estão cuidando do parque, a sensação é de maior segurança”.

As obras de macrodrenagem no Parque Bacacheri fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028 em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação e prevenção a enchentes.