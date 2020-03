Mais dois casos de coronavírus foram confirmados no Paraná, nesta quarta-feira (18), em Maringá e Foz do Iguaçu. Em ambos os casos as pacientes vieram do exterior já apresentando sintomas da doença. O quadro clínico das duas mulheres é considerado leve e elas permanecem em isolamento domiciliar.

+ Leia mais: Paraná barra entrada de ônibus vindos de SP e estados com mais casos de coronavírus

Em relação aos casos suspeitos no estado, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por problemas técnicos, não havia divulgado os dados no boletim de terça-feira. Nesta quarta, os números atualizados (apenas 67) são bem inferiores aos apresentados pelo Ministério da Saúde (240) no dia anterior. Não há explicação para a divergência nos números.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).