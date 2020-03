O governo do Paraná divulgou nesta terça-feira (3) um novo boletim sobre o Covid-19, doença causada pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), mais sete pacientes com suspeita de Covid-19, que passaram por Itália, França e Alemanha, foram incluídos na lista.

São cinco pessoas de Curitiba: um homem de 42 anos e quatro mulheres, duas de 25, uma de 22 e outra de 19 anos. Além de dois cidadãos de Foz do Iguaçu: um homem de 39 anos e uma mulher de 21. Nesta segunda-feira (2) a Sesa já havia divulgado um boletim com outros sete casos suspeitos.

Assim, o estado tem 14 casos em investigação. Até o momento não há casos confirmados da doença no estado – nove já foram descartados após análise.

Como prevenir o coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).