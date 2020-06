Uma pessoa morreu e outras 214 tiveram confirmado o diagnóstico da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas em todo o Paraná. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, divulgado neste domingo (31). A paciente que morreu tinha 89 anos e era de Londrina, no Norte do estado. Dos 214 novos casos, 39 são em Curitiba.

Com a atualização, o Paraná chega aos 4.687 casos confirmados da doença, que já se espalhou para 248 dos 399 municípios paranaenses. Há mortes registradas em 72 cidades. Seguem internados 322 pacientes com o diagnóstico confirmado, sendo que 242 destes estão em leitos do SUS (87 em UTI e 155 em enfermaria) e 80 em leitos da rede hospitalar privada (32 em UTI e 48 em enfermaria).

Uso das UTIs

Do total de 1.781 leitos do SUS exclusivos para a Covid-19 em todo o Paraná, 572 estão ocupados por pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. A média de ocupação dos leitos do SUS exclusivos para a Covid-19 é de 32% neste domingo.

