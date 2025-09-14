Paraná é destaque mundial com inovação da Polícia Científica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) entrou para o rol das instituições de vanguarda mundial ao recrutar peritos com formação em Geologia. A iniciativa inédita foi destaque no boletim da União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS-IFG), organização ligada à ONU e uma das mais respeitadas no campo das geociências.

O reconhecimento internacional coloca o trabalho paranaense como referência na aplicação da ciência para desvendar crimes. A geologia forense permite que especialistas analisem solos, minerais, rochas e sedimentos encontrados em cenas de crime, estabelecendo conexões cruciais entre vestígios, locais, suspeitos e vítimas.

“A geologia forense amplia significativamente a capacidade técnica da Polícia Científica. Esse reconhecimento mostra que estamos alinhados às práticas mais modernas de ciência aplicada à justiça”, destacou o diretor da PCIPR, Luiz Rodrigo Grochocki.

Segundo o documento da IUGS-IFG, a iniciativa paranaense fortalece toda a rede de geólogos forenses na América Latina. Com essa incorporação, o Paraná se consolida na vanguarda da ciência forense brasileira, elevando o patamar das investigações criminais e da justiça.

Ciências da Terra

A Geologia estuda o Planeta Terra em seus diversos aspectos: origem, composição, estrutura, evolução e processos internos e externos. Na criminalística, essa ciência tradicionalmente aplicada em mineração e engenharia ganha papel fundamental para investigar crimes ambientais, econômicos e analisar microvestígios em locais de crime.

“Assim como o DNA ou as impressões digitais, vestígios de solo constituem uma assinatura única e podem fornecer informações de rastreabilidade, ligando pessoas ou objetos a lugares ou ambientes específicos”, explica o técnico de Perícia Oficial da PCIPR Matheus Pereira Nogueira e Silva.

IUGS — A União Internacional de Ciências Geológicas é uma organização científica vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), agência especializada da ONU com sede em Paris. Fundada em 1961, tem como objetivo contribuir para a paz e segurança no mundo, fomentando o desenvolvimento sustentável e harmonia social mediante princípios geoéticos.

