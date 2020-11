A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou nesta segunda-feira (2) mais 241 casos de contaminação e 11 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 212.208 casos e 5.181 mortos em decorrência da doença.

publicidade

Ao todo 634 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 510 pacientes em leitos SUS (245 em UTI e 265 em leitos clínicos/enfermaria) e 124 em leitos da rede particular (41 em UTI e 83 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 799 pacientes internados, 378 em leitos UTI e 421 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

+ Leia mais: Bandidos invadem tradicional bar de Curitiba e roubam instrumentos musicais valiosos

A Sesa informa que todos os pacientes que morreram estavam internados. São cinco mulheres e seis homens, com idades que variam de 46 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Foz do Iguaçu (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Antonina, Boa Vista da Aparecida, Ipiranga, Irati, Itaperuçu, Marechal Cândido Rondon, São Pedro do Ivaí, Sarandi e Toledo. O monitoramento da Sesa registra 2.241 casos de residentes de fora, 51 pessoas foram a óbito.

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba não divulgou boletins no domingo (1°) nem nesta segunda-feira (02).