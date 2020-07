Fazer pão tem sido uma das principais atividades das pessoas neste período de isolamento social por causa do novo coronavírus. Entre tantas receitas, o pão com fermentação natural tem conquistado muita gente. O pão quentinho está mais presente na mesa e na crise é possível até empreender com ele. Por isso, o Sebrae vai realizar nesta quarta-feira (29), às 16 horas, a live “Do Campo à mesa: pão quentinho do Paraná na sua mesa”, com especialistas convidados.

Durante o bate-papo, produtores, artesãos, especialistas e empreendedores contarão a história de pessoas e de produtos do estado que garantiram originalidade e qualidade. Enquanto a conversa desenrola, o chef boulanger e proprietário da Chicago Bakery, Rodrigo Santiago, vai executar ao vivo um pão com fermentação natural. Ele vai revelar segredos e dará dicas importantes para ser um padeiro artesão em casa.

A conversa também vai contar com a participação do diretor executivo da Trilhas do Trigo Ltda., Divanildo Carvalho Junior, que vai falar sobre a qualidade do trigo no Paraná, os atributos e diferenciais das farinhas segmentadas para a produção de pães. Divanildo trabalha no mercado de trigo há mais de 30 anos e é treinado em panificação na França e Estados Unidos.

No fim do evento, o pão produzido na live era leiloado, ao vivo, pelo sócio e padeiro chefe do Lucca Cafés Especiais, Eduardo Freire Feliz. A família dele trabalha há mais de um século com trigo e construiu um dos primeiros moinhos de trigo de Curitiba.

A live ainda é aberta para que participantes enviem perguntas ao convidados, por meio de chat, que serão respondidas logo após o leilão. A participação é gratuita e aberta ao público. Para participar, a inscrição é feita aqui.