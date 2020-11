O único cinema de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, encerrou as atividades por tempo indeterminado. O motivo alegado pela empresa seria a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. Uma publicação em sua página no Facebook, no início da tarde desta terça-feira (17), avisa aos clientes que a partir desta data a unidade estará fechada. O cinema pertence à rede Cine Uniplex.

Procurados pela Tribuna do Paraná, os responsáveis não quiseram falar sobre o fechamento. Veja a nota na íntegra!

“Prezados e queridos clientes, tudo bem com vocês? Infelizmente, a partir de hoje, 17, o Cine Uniplex permanecerá fechado, sem data prévia para retorno. A pandemia vem afetando cada vez mais a área do Cinema. Então, decidimos encerrar nossas atividades por um breve momento. Conto com o apoio de vocês em nossa nova reabertura. Assim que tivermos mais detalhes, comunicamos todas as novidades! Não fiquem tristes, também estaremos com muitas saudades.. ”

O cinema tem apenas três anos e conta atualmente com quatro funcionários. Em março deste ano, um decreto municipal determinou o fechamento de vários estabelecimentos na região que pudessem causar aglomerações. Quase sete meses depois, o Uniplex Colombo reabriu ao público adotando as medidas sanitárias contra a covid-19. Porém, um mês após a abertura – em novembro – a unidade anuncia o fechamento temporário sem previsão para retorno.

Segundo uma fonte ligada ao cinema, a notícia veio de repente e a orientação até o momento é somente para manter as portas fechadas. “A orientação é para aguardar, pois não há uma previsão de retorno. Espero que se recupere rapidamente e retome as atividades com força total”, diz.

Paranaguá e outras unidades

O Cine Uniplex Paranaguá também informou através de sua página na rede social, o encerramento das atividades por tempo indeterminado. As unidades de Avaré, Ourinhos e Pirassununga, em São Paulo, também adotaram a mesma medida. Em resposta a uma leitora, a unidade de Paranaguá lamentou o motivo.

“…. Oie,a pandemia é a principal causa, ela não só afeta a quantidade de pessoas na sala e toda a segurança, mas financeiramente também. Mas temos que pensar no futuro ”

Foto Reprodução

A rede de cinemas tem matriz em São Paulo com dez unidades espalhada pela região sudeste e sul do país.