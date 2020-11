Por causa da pandemia de coronavírus, um dos eventos mais bonitos do Natal em Curitiba não vai acontecer em 2020. Para evitar aglomerações, o que aumenta o risco de contágio da covid-19, a Rua Iluminada da Família Moletta, no bairro Umbará, foi cancelada.

“Ficamos muito tristes com essa decisão, mas se tudo der certo, ano que vem voltamos com tudo para encantar o natal curitibano!”, comunica a Família Moletta em comunicado no Facebook.

VIU ESSA? – Natal no “novo normal” tem Papai Noel protegido por acrílico, videochamadas e lives natalinas

No post, a Família Moletta diz que cogitou realizar a Rua Iluminada no sistema drive in, em que os visitantes não descem do carro. “Porém concluímos que este formato acarretaria muitos transtornos para a vizinhança e os visitantes acabariam não aproveitando a magia que acreditamos que a Rua Iluminada deve proporcionar”, explica a família sobre a decisão de não fazer o drive in.

No Natal de 2019, a Rua Iluminada da Família Moletta contou com mais de um milhão de lâmpadas em 250 m de extensão do trecho ao lado da Rua Nicola Pellanda, a principal via do Umbará, onde moram os integrantes da tradicional família do bairro de origem italiana. A edição do ano passado ainda teve dois outros atrativos: um mirante e um papai Noel gigante logo na entrada, além de um presépio e uma praça de alimentação com food trucks.

LEIA MAIS – Vacina da covid-19 da Pfizer tem mais de 90% de eficácia: “grande dia”, festeja laboratório

A Rua Iluminada da Família Moletta em 1996, de forma tímida. No ano seguinte, a família decidiu investir mais na iluminação, o que rendeu o prêmio de decoração de rua mais bonita de Curitiba em 1997 e 1998. Mas em 2002 o projeto parou, voltando com tudo em 2016, quando se tornou uma das principais atrações natalinas de Curitiba.