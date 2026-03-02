Palestra gratuita aborda imagem e autoestima de servidoras aposentadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) realizará uma palestra gratuita para servidoras aposentadas da Prefeitura no dia 17 de março, das 14h às 15h30, no Centro de Eventos Imap Barigui. O evento, que faz parte das comemorações do Dia da Mulher, contará com a participação da especialista em imagem, estilo e comportamento Helen Oli.

A palestra, intitulada “Nova Fase, Nova Imagem – Redescobrindo você na aposentadoria”, abordará temas como autoconhecimento, autoestima e a importância da imagem pessoal na aposentadoria. Helen Oli, que trabalha com o tema há oito anos, afirma: “Imagem não é só aparência e a idade não pode ser um limitador. Nós também nos comunicamos com o nosso comportamento”.

Entre os assuntos que serão discutidos estão o uso de cabelos brancos, o efeito das cores na aparência, como buscar referências de estilo e formas de elevar a autoestima nesta nova fase da vida. O evento tem 80 vagas disponíveis para servidoras aposentadas.

As interessadas em participar devem se inscrever pelo site do IPMC, na seção de programação do Vida Nova. O formulário de inscrição está disponível no link da palestra “Nova Fase, Nova Imagem – Redescobrindo você na aposentadoria”.

Serviço

Palestra: Nova Fase, Nova Imagem – Redescobrindo você na aposentadoria

Data: 17 de março de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h às 15h30

Local: Centro de Eventos Imap Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, s/n – Santo Inácio – Salão Barigui)

Inscrições: Site do IPMC