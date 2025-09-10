Palácio Belvedere vai ganhar novo visual; saiba os detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passou pelo Largo da Ordem nos últimos dias deve ter notado a movimentação ao redor do Palácio Belvedere. A estrutura de andaimes instalada em torno do prédio faz parte dos preparativos para uma revitalização da fachada.

A intervenção no Palácio Belvedere é pontual, envolvendo a lavagem das paredes externas e pequenos reparos de manutenção na fachada. Além disso, o espaço ganhará um presente especial durante o III Festival da Palavra, que começa nesta quarta-feira (10): um busto em bronze de Machado de Assis, um dos ícones da literatura brasileira.

Busto que será entregue à Academia Paranaense de Letras. Foto: Cido Marques/FCC.

A sacada do edifício já foi preparada para receber a escultura, que terá um papel simbólico importante. O busto marcará o início da chamada Rua da Literatura, a Ébano Pereira, eixo cultural que conecta o Belvedere ao Bondinho da Rua das Flores.

Mesmo durante as intervenções e a instalação da obra, o Palácio Belvedere continua funcionando normalmente, aberto ao público e sem alterações nos horários de atendimento.

Ponto de referência

Construído entre 1912 e 1915, o edifício foi erguido em um dos pontos mais altos da Curitiba de então, na Praça João Cândido, atrás das Ruínas de São Francisco. Pensado originalmente como mirante, em 2017, sofreu um incêndio que o comprometeu.

Dois anos depois, em 2019, passou por uma ampla revitalização que devolveu parte de sua vitalidade ao patrimônio. Hoje, o Palácio Belvedere abriga a sede da Academia Paranaense de Letras (APL) e também um café-escola do Senac. O espaço oferece bolos, salgados e receitas tradicionais, como a coxinha de farofa, prato da cidade da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba.

Serviço

Palácio Belvedere

Local: Praça João Cândido, no bairro São Francisco

Funcionamento do café-escola: de terça-feira a sexta-feira, das 11h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h