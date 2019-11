Que tal comprar um carro por lances a partir de R$ 600? Ou até mesmo uma moto a partir de R$ 400? São alguns veículos disponíveis em um leilão de veículos da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), que acontece neste sábado (23), em Curitiba.

Estão disponíveis no leilão uma Mitsubishi Pajero TR4 por R$ 4,2 mil, cujo valor de mercado chega aos R$ 22 mil. Outro veículo em alta no leilão é um Hyundai I30 completo, por lances a partir de R$ 10,2 mil. O carro tem valor de mercado em torno dos R$ 32 mil.

De onde são estes carros?

Segundo a prefeitura de Curitiba, entre os veículos leiloados estão modelos que tinham mais débitos em multas ou impostos não pagos do que seu próprio valor de mercado. Um exemplo é um Celta ano 2011/2012, que foi retirado de via pública após parar em frente a um ponto de ônibus, na Rua Imaculada Conceição, bairro Prado Velho, para fazer serviço de carga e descarga. O carro tinha mais de R$ 47 mil em débitos como atraso em licenciamento, IPVA e DPVAT além de R$ 40 mil em multas. Seu valor de mercado é cerca de 19 mil.

Como participar do leilão?

Quem se interessar pelos veículos pode conferir os modelos no pátio da Setran, até às 16h desta sexta-feira (22), na Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão. O pregão, na modalidade eletrônico, já está aberto e os lances podem ser dados no site do leiloeiro até às 11h do sábado, horário definido para o leilão.