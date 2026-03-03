Pai é detido por abusar da própria filha em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 47 anos foi detido preventivamente na tarde desta segunda-feira (02/03) no bairro Capão Raso, em Curitiba, após ser acusado de estupro de vulnerável contra sua própria filha. O crime que abala estruturas familiares teria acontecido em 2022, na cidade vizinha de Araucária, na região metropolitana da capital paranaense.

A prisão foi resultado de um trabalho minucioso da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que conduziu investigações sobre o caso até obter o mandado judicial. Segundo informações do delegado Gabriel Fontana, responsável pelo caso, o acusado já foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá enquanto aguarda os desdobramentos do processo judicial.

Casos como este reforçam a necessidade constante de vigilância e proteção às crianças e adolescentes. A PCPR enfatiza que denúncias de violência contra menores, adolescentes e mulheres podem ser realizadas de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia).

Em situações de flagrante, o contato imediato deve ser feito com a Polícia Militar através do número 190, garantindo intervenção rápida para interromper o ciclo de violência e proteger as vítimas.