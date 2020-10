O empresário e apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho, pai do governador do Paraná, Ratinho Jr, confirmou pelas redes sociais que testou positivo para o coronavírus.

publicidade

Em uma mensagem aos seguidores, Ratinho disse que vinha fazendo exames regulares para detectar a Covid-19 até que, nesta semana, seu médico pessoal confirmou que ele está com a doença.

LEIA MAIS – Rafael Greca lidera segunda pesquisa Ibope/RPC para a prefeitura de Curitiba

“Estou passando aqui para dizer que estou muito bem, não estou internado, estou tranquilo, na minha casa, no meu apartamento aqui em São Paulo, não tenho nenhum sintoma. Em função disso vou dar uma afastada durante uns dias até voltar tudo à normalidade”, postou o apresentador. “Os amigos, não se preocupem, e os inimigos não façam festa, por que tô bem, tô muito bem, daqui a alguns dias estou de volta aí, com tudo”, completou a mensagem Ratinho.

A reportagem da Gazeta do Povo entrou em contato com a assessoria do governador Ratinho Jr. para saber se ele esteve recentemente com o pai e se irá tomar alguma medida preventiva. Por enquanto, não houve manifestação do Palácio Iguaçu.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.