Pague dívida com desconto! Feirão Limpa Nome atende em Curitiba

A partir da próxima segunda-feira (04), consumidores de todo o país podem negociar dívidas com descontos do Feirão Serasa Limpa Nome em mais de 10 mil agências dos Correios sem qualquer tipo de taxa ou custo adicional. O atendimento presencial será realizado até 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.

“Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências dos Correios”, afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”, finaliza.

“Nossas agências estão de portas abertas para ajudar brasileiras e brasileiros a retomarem seu poder de compra. Milhares de pessoas podem resolver suas pendências de forma acessível e simples em uma agência perto de casa ou do trabalho. A parceria com a Serasa trará alívio financeiro a milhares de cidadãs e cidadãos e impulsionará a economia brasileira”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios: clique aqui.

Cenário no Paraná

A região registrou uma queda no número de inadimplentes, totalizando 3.716.648 de inadimplentes em setembro, reduzindo em pouco mais de 21 mil o número de devedores. No período, há um acumulado de R$23.485.326.022,34 de débitos.

O valor médio da dívida por inadimplente é de R$ 1.576,85. As dívidas se dividem principalmente entre Bancos e Cartões de Crédito (24,30%). Contas básicas – água, luz e gás – (16,50%), e Instituições Financeiras (15,37%).

O público endividado é composto por 51,6% homens e 48,4% mulheres, especialmente nas faixas etárias: entre 26 e 40 anos (36,0%), entre 41 e 60 anos (34,7%), e acima de 60 anos (16,9%). Os endividados até 25 anos representam 12,4%.



Já Curitiba alcança os 663,4 mil inadimplentes, ultrapassando 2,5 milhões de dívidas, que chegam ao montante de R$4.862.962.611,70 e um ticket médio de R$1.878,22.

Operação de educação financeira nas capitais

Para amplificar as conversas sobre educação financeira, técnicos e especialistas em finanças da Serasa e dos Correios estarão disponíveis em agências selecionadas de cada uma das capitais entre os dias 4 e 6 de novembro. Os profissionais estarão à disposição para atender a população interessada em negociar suas dívidas e dialogar com a imprensa local.

“Sabemos que muitos brasileiros ainda têm dificuldades com os meios digitais e, por isso, estamos enviando 27 especialistas para 27 todas as capitais de forma presencial para atendê-los. O objetivo dessa movimentação é levar orientações sobre as melhores formas de lidar com o dinheiro e dicas para uma vida financeira mais saudável, a quem pretende quitar os débitos ainda neste final de ano”, explica Aline Maciel.

Serviço

Feirão Serasa Limpa Nome

Atendimento ao consumidor nos Correios

De 4 a 29 de novembro, em todas as agências dos Correios do país

Dias 4, 5 e 6 de novembro, com presença de especialistas e porta-vozes na agência abaixo:

AGF Visconde de Guarapuava – em Curitiba

Endereço: Av. Visconde de Guarapuava, 1895 – Curitiba

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 8h às 12h

