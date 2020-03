Após a Arquidiocese de Curitiba suspender a realização de missas em todas as paróquias da cidade, o padre Reginaldo Manzotti, titular da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe teve uma ideia inusitada. Ele pediu que os fiéis enviem fotos para que ao celebrar a sua missa, tenha o rosto dos paroquianos para prestigiá-lo.

“Nosso Santuário e as plateias dos programas ficarão vazios até que o risco do coronavírus acabe. Mas, queremos que você continue conosco e seja um girassol para o Padre Reginaldo e toda a equipe da Associação Evangelizar É Preciso durante este período”, diz a nota do grupo comandato por Manzotti. “Vamos trabalhar para levar até a sua casa, durante a quarentena, a Palavra de Deus e a intercessão”, acrescentou.

Quem quiser participar desta missa inusitada pode enviar sua foto para o email minhafoto@evangelizarepreciso.com.br.

Foto: Henrique Custódio / TV Evangelizar

Sem missas presenciais

Nesta quinta-feira a Arquidiocese de Curitiba, diante da possibilidade de contágio dos fiéis pelo novo coronavírus, disse que celebrações eucarísticas, ou quaisquer outras, bem como eventos religiosos de qualquer ordem não sejam realizadas nem mesmo em pequenas aglomerações. O objetivo é proteger a saúde dos padres, dos membros das equipes litúrgicas e da comunidade.

