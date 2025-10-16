Padarias de Curitiba têm desconto especial no Dia Mundial do Pão

No Dia Mundial do Pão, celebrado nesta quinta-feira (16/10), as padarias de Curitiba oferecem uma promoção especial aos clientes. Durante todo o dia, quem comprar o tradicional pão francês não pagará o imposto, o que representa um desconto de 22,5% no valor final do produto do café da manhã ou da tarde.
A iniciativa é promovida pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (SIPCEP) e tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre a carga tributária que incide sobre alimentos básicos do dia a dia. Ao mesmo tempo, a campanha valoriza o papel cultural, social e afetivo que o pão ocupa na mesa dos brasileiros.
Padarias de Curitiba com desconto no pão francês
Panificadora Mister Pão
Endereço: Rua Manoel Eufrásio, nº 868, no bairro Juvevê
Horário de funcionamento: das 7h às 20h
Panificadora Mihra
Endereço: Rua Simão Bolívar, nº 504, no bairro Juvevê
Horário de funcionamento: das 7h10 às 19h30
Panebene Padaria e Confeitaria
Endereço: Rua Padre Germano Mayer, nº 465, no bairro Cristo Rei
Horário de funcionamento: das 6h30 às 23h30
Padaria América (Bacacheri e São Francisco)
Endereço: Rua Estados Unidos, nº 412, no bairro Bacacheri, e Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 942, no São Francisco
Horário de funcionamento: das 8h30 às 20h (Bacacheri) e das 9h às 18h (São Francisco)
Família Muller Água Verde
Endereço: Av. Coronel Dulcídio, nº 2371, no bairro Água Verde
Horário de funcionamento: das 7h30 às 20h
Família Farinha
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2315, no bairro Jardim Social
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h30
Fênix Panificadora
Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 407, no bairro Centro
Horário de funcionamento: das 7h às 20h
Panificadora Rico Pão
Endereço: Av. Marechal Deodoro, nº 1055, no bairro Centro
Horário de funcionamento: das 6h às 22h
Panificadora Doce Paladar
Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, nº 2983, no bairro Rebouças
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h
Paneteria Giaretta
Endereço: Rua Alferes Poli, nº 2888, no bairro Parolin
Horário de funcionamento: das 7h às 20h
Fernandes Pães e Doces
Endereço: Rua Eng. Alberto Monteiro de Carvalho, nº 1204, no bairro Capão da Imbuia
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h30
Pãozinho da Hora (Água Verde e Porão)
Endereço: Rua Eng. Niepce da Silva, nº 27, no bairro Portão; Av. República Argentina, nº 1571, no bairro Água Verde; Av. João Bettega, nº 899, no bairro Portão; e Av. Guilherme Pugsley, nº 2160, no bairro Água Verde
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h
Brioche (Juvevê e Batel)
Endereço: Rua Augusto Stresser, nº 843, no bairro Juvevê, e Av. Silva Jardim, nº 2332, no bairro Batel
Horário de funcionamento: das 7h às 20h45
Padaria Kakau
Endereço: Rua Waldemar Kost, nº 1723, no bairro Hauer
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h
Ninele Panificadora e Confeitaria
Endereço: Rua João Alencar Guimarães, nº 1241, no bairro Santa Quitéria
Horário de funcionamento: das 8h às 21h
Panificadora Santo Antônio
Endereço: Av. Maringá, nº 2700, no bairro Atuba, em Pinhais
Horário de funcionamento: das 6h30 às 21h
Juliana Pães e Doces
Endereço: Rua Paranapanema, nº 679, no bairro Jardim Weissópolis, em Pinhais
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h
Florenze Pães e Doces
Endereço: Rodovia da Uva, nº 1360, no bairro Roça Grande, em Colombo
Horário de funcionamento: das 7h às 20h30
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉