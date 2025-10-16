Padarias de Curitiba têm desconto especial no Dia Mundial do Pão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Dia Mundial do Pão, celebrado nesta quinta-feira (16/10), as padarias de Curitiba oferecem uma promoção especial aos clientes. Durante todo o dia, quem comprar o tradicional pão francês não pagará o imposto, o que representa um desconto de 22,5% no valor final do produto do café da manhã ou da tarde.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (SIPCEP) e tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre a carga tributária que incide sobre alimentos básicos do dia a dia. Ao mesmo tempo, a campanha valoriza o papel cultural, social e afetivo que o pão ocupa na mesa dos brasileiros.

Padarias de Curitiba com desconto no pão francês

Panificadora Mister Pão

Endereço: Rua Manoel Eufrásio, nº 868, no bairro Juvevê

Horário de funcionamento: das 7h às 20h

Panificadora Mihra

Endereço: Rua Simão Bolívar, nº 504, no bairro Juvevê

Horário de funcionamento: das 7h10 às 19h30

Panebene Padaria e Confeitaria

Endereço: Rua Padre Germano Mayer, nº 465, no bairro Cristo Rei

Horário de funcionamento: das 6h30 às 23h30

Padaria América (Bacacheri e São Francisco)

Endereço: Rua Estados Unidos, nº 412, no bairro Bacacheri, e Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 942, no São Francisco

Horário de funcionamento: das 8h30 às 20h (Bacacheri) e das 9h às 18h (São Francisco)

Família Muller Água Verde

Endereço: Av. Coronel Dulcídio, nº 2371, no bairro Água Verde

Horário de funcionamento: das 7h30 às 20h

Família Farinha

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2315, no bairro Jardim Social

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h30

Fênix Panificadora

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 407, no bairro Centro

Horário de funcionamento: das 7h às 20h

Panificadora Rico Pão

Endereço: Av. Marechal Deodoro, nº 1055, no bairro Centro

Horário de funcionamento: das 6h às 22h

Panificadora Doce Paladar

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, nº 2983, no bairro Rebouças

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h

Paneteria Giaretta

Endereço: Rua Alferes Poli, nº 2888, no bairro Parolin

Horário de funcionamento: das 7h às 20h

Fernandes Pães e Doces

Endereço: Rua Eng. Alberto Monteiro de Carvalho, nº 1204, no bairro Capão da Imbuia

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h30

Pãozinho da Hora (Água Verde e Porão)

Endereço: Rua Eng. Niepce da Silva, nº 27, no bairro Portão; Av. República Argentina, nº 1571, no bairro Água Verde; Av. João Bettega, nº 899, no bairro Portão; e Av. Guilherme Pugsley, nº 2160, no bairro Água Verde

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h

Brioche (Juvevê e Batel)

Endereço: Rua Augusto Stresser, nº 843, no bairro Juvevê, e Av. Silva Jardim, nº 2332, no bairro Batel

Horário de funcionamento: das 7h às 20h45

Padaria Kakau

Endereço: Rua Waldemar Kost, nº 1723, no bairro Hauer

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h

Ninele Panificadora e Confeitaria

Endereço: Rua João Alencar Guimarães, nº 1241, no bairro Santa Quitéria

Horário de funcionamento: das 8h às 21h

Panificadora Santo Antônio

Endereço: Av. Maringá, nº 2700, no bairro Atuba, em Pinhais

Horário de funcionamento: das 6h30 às 21h

Juliana Pães e Doces

Endereço: Rua Paranapanema, nº 679, no bairro Jardim Weissópolis, em Pinhais

Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h

Florenze Pães e Doces

Endereço: Rodovia da Uva, nº 1360, no bairro Roça Grande, em Colombo

Horário de funcionamento: das 7h às 20h30

