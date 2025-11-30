Paço Municipal de Curitiba recebe programação natalina a partir de 2 de dezembro

O Paço Municipal, cartão-postal do Centro de Curitiba, será palco da programação ‘Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025’ a partir de 2 de dezembro. O evento, que integra a agenda do Natal de Curitiba 2025, acontecerá no Sesc Paço da Liberdade até 22 de dezembro, oferecendo atividades infantis e apresentações musicais.

As atrações serão realizadas na Praça Generoso Marques, de segunda a sexta das 18h às 20h30, e aos sábados e domingos das 14h às 17h. A programação inclui a presença do Papai Noel e seus ajudantes, além de recreação com palhaços, mágicos, malabaristas, pintura de rosto e carrinhos de algodão doce e pipoca.

Um destaque da programação são as apresentações do grupo Bananeira Brass Band, uma fanfarra popular dançante brasileira formada por sopros e percussão. O grupo se apresentará nos dias 2, 5, 9, 10 e 19 de dezembro às 19h, e no dia 20 de dezembro às 16h, trazendo músicas natalinas com um toque brasileiro.

Patrimônio histórico em festa

O Paço Municipal, inaugurado em 1916, foi a primeira sede da Prefeitura de Curitiba e hoje abriga o Sesc Paço da Liberdade. O edifício, que completa 110 anos em 2026, é tombado como patrimônio nas esferas municipal, estadual e federal. Sua arquitetura neoclássica e art nouveau se destaca na Praça Generoso Marques, cercada por outras construções históricas como a Casa Edith e os palacetes Tigre Royal e Joaquim Augusto de Andrade.

A programação natalina no Paço Municipal faz parte do Natal de Curitiba 2025, um evento que conta com diversos patrocinadores e ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. As atividades no Paço oferecem uma oportunidade única para moradores e visitantes celebrarem a época festiva em um dos locais mais emblemáticos da cidade.