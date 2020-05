Os ovos de um cágado encontrados no Parque Barigui, no último feriado de 1.º de maio, foram transferidos para a incubadora do Museu de História Natural Capão da Imbuia. A transferência para incubação artificial foi feita no sábado (2), pela bióloga-chefe do Museu, Patricia Weckerlin, e pelo herpetólogo Julio Leite, pesquisador da instituição.

publicidade

LEIA MAIS: Cadelas que foram o terror dos traficantes por 9 anos se aposentam na PM

Ao todo, 13 ovos do réptil, da espécie cágado-rajado, serão monitorados. O animal não tinha registro em Curitiba desde 2018 e está ameaçado de extinção no Paraná.

“Eram 15 ovos, infelizmente dois estavam danificados”, lamenta o diretor de pesquisa e conservação da fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo. Segundo o direto, a espécie não estabelece vínculo materno e o frio poderia atrapalhar o desenvolvimento dos filhotes. “A fêmea põe os ovos e segue o rumo, não havendo cuidado com a prole. Por isso tomamos a decisão de levá-los para incubação artificial”, explica Evaristo.

LEIA MAIS: Acidente destrói estação-tubo e passageiros têm que desembarcar três quadras depois

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?