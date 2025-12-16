Orquestra Uninter faz concerto natalino gratuito na Capela Santa Maria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Capela Santa Maria recebe nesta quinta-feira (18/12), às 20h, o concerto “Um Natal de Aventuras e Encantos”, apresentado pela Orquestra Uninter. O evento faz parte da programação oficial do Natal de Curitiba e tem caráter beneficente, com entrada gratuita mediante doação voluntária de alimentos.

A Orquestra Uninter, composta por 40 músicos, preparou um repertório que mescla clássicos natalinos com trilhas famosas do cinema e da animação. O programa inclui temas como “A Whole New World” de Aladdin, “Over the Rainbow”, além de suítes inspiradas em desenhos animados e músicas marcantes do cinema como O Rei Leão.

Canções tradicionais de Natal também fazem parte do repertório, como “Boas Festas” de Assis Valente, “Sapatinho de Natal”, “We Wish You a Merry Christmas” e “All I Want for Christmas Is You”, criando uma experiência musical para todas as idades.

A apresentação acontece na Capela Santa Maria, espaço reconhecido por sua arquitetura preservada e excelente acústica para concertos. O evento tem duração prevista de 50 minutos e os alimentos arrecadados serão destinados pela Prefeitura de Curitiba a instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

O concerto integra a programação do Natal de Curitiba 2025, que ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em diversos pontos da cidade.