Orquestra de Câmara apresenta Festival Tchaikovsky em Curitiba

A Orquestra de Câmara de Curitiba apresenta o Festival Tchaikovsky nos dias 17 e 18 de abril, sexta e sábado, na Capela Santa Maria. O concerto é dedicado ao compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky e inclui três obras, entre elas a famosa Abertura 1812 em Mi bemol Maior, escrita para comemorar os 70 anos da vitória da Rússia sobre a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte. A direção musical é do violinista Winston Ramalho, que também atua como solista.

A Abertura 1812 é reconhecida por seus efeitos espetaculares ao descrever, de forma dramática, o momento da guerra. A composição começa com um tom solene que simboliza a oração do povo russo, passa por trechos que representam o avanço do exército francês e finaliza com a celebração da vitória russa. A obra inclui referências ao hino nacional francês e ao hino czarista, além de instrumentos que simbolizam sinos de igreja e disparos de canhões.

A orquestra também apresenta A Melodia, Op.42, nº 3, composta em homenagem ao violinista húngaro Leopold Auer, e o Concerto para violino e orquestra em Ré Maior, Op. 35, considerado um dos maiores desafios do repertório violinístico. Winston Ramalho é spalla da Camerata Antiqua de Curitiba e da Orquestra de Câmara de Curitiba, estudou em Viena e venceu diversos concursos nacionais e internacionais.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e estão à venda no site comprenozet.com.br. As apresentações acontecem na sexta-feira às 20h e no sábado às 18h30, na Capela Santa Maria Espaço Cultural, localizada na Rua Conselheiro Laurindo, 273, no Centro de Curitiba.