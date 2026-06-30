Operações policiais, alertas no trânsito, tempo e serviços nesta terça (30/06)

Terça-feira movimentada no estado com o cenário político e policial em destaque: o presidente da Câmara é alvo de operação do Gaeco por corrupção, policiais militares do Litoral foram presos sob acusação de crimes graves e o TCE aponta um suposto superfaturamento milionário nas obras da Ponte de Guaratuba. Para quem circula por Curitiba, a novidade fica por conta de um novo sinaleiro com inteligência artificial que promete gerenciar o trânsito. Além disso, o dia exige atenção com o abastecimento de água na região metropolitana, mas também traz boas dicas culturais, receitas especiais para o frio e os resultados milionários das loterias. Confira abaixo o giro completo com as principais notícias, serviços e indicadores econômicos deste dia 30 de junho.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 30/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Presidente da Câmara é alvo de operação do Gaeco por corrupção

2️⃣ PMs do Litoral são presos por tortura, extorsão e sequestro

3️⃣ TCE aponta R$ 14,8 milhões em superfaturamento na Ponte de Guaratuba

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: novo sinaleiro com IA vigia trânsito e decide quem para e quem segue

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Névoa com 15°C.

🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 22°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 14°C / Máx: 24°C.

Previsão do tempo completa para Curitiba e região

💧 Serviços (Água/Luz)

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😋 Escolha do Editor

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🚗Automóveis

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Acumulou – R$ 23 milhões

💎 Lotofácil: Uma aposta online levou R$ 1,4 milhão

🍀 Quina: Nove apostadores dividiram prêmio milionário de R$ 239,4 milhões

Todos os resultados das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Restaurante Tijolo encerra atividades em Curitiba; Royalty assume e amplia cafeteria

2️⃣ O que fazer em Curitiba? Semana tem Chico César, Humberto Gessinger e mais

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:28

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 173.205 pts

Copel (CPLE3): R$ 15,21

Sanepar (SAPR11): R$ 37,71

Dólar: R$ 5,17

Euro: R$ 5,89

Soja: R$ 130,75

Milho: R$ 63,40

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