Operações policiais, alertas no trânsito, tempo e serviços nesta terça (30/06)

Terça-feira movimentada no estado com o cenário político e policial em destaque: o presidente da Câmara é alvo de operação do Gaeco por corrupção, policiais militares do Litoral foram presos sob acusação de crimes graves e o TCE aponta um suposto superfaturamento milionário nas obras da Ponte de Guaratuba. Para quem circula por Curitiba, a novidade fica por conta de um novo sinaleiro com inteligência artificial que promete gerenciar o trânsito. Além disso, o dia exige atenção com o abastecimento de água na região metropolitana, mas também traz boas dicas culturais, receitas especiais para o frio e os resultados milionários das loterias. Confira abaixo o giro completo com as principais notícias, serviços e indicadores econômicos deste dia 30 de junho.
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 30/06/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Presidente da Câmara é alvo de operação do Gaeco por corrupção
2️⃣ PMs do Litoral são presos por tortura, extorsão e sequestro
3️⃣ TCE aponta R$ 14,8 milhões em superfaturamento na Ponte de Guaratuba
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba: novo sinaleiro com IA vigia trânsito e decide quem para e quem segue
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Névoa com 15°C.
🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 22°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 14°C / Máx: 24°C.
Previsão do tempo completa para Curitiba e região
💧 Serviços (Água/Luz)
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🚗Automóveis
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: Acumulou – R$ 23 milhões
💎 Lotofácil: Uma aposta online levou R$ 1,4 milhão
🍀 Quina: Nove apostadores dividiram prêmio milionário de R$ 239,4 milhões
Todos os resultados das loterias aqui
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ Restaurante Tijolo encerra atividades em Curitiba; Royalty assume e amplia cafeteria
2️⃣ O que fazer em Curitiba? Semana tem Chico César, Humberto Gessinger e mais
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:28
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 173.205 pts
Copel (CPLE3): R$ 15,21
Sanepar (SAPR11): R$ 37,71
Dólar: R$ 5,17
Euro: R$ 5,89
Soja: R$ 130,75
Milho: R$ 63,40
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