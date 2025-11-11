Operação no Litoral do Paraná apreende 1,2 tonelada de cocaína que seria enviada à Europa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 1,2 tonelada de cocaína em uma casa em Paranaguá, no Litoral do Estado, na manhã desta terça-feira (11/11). Segundo as investigações, a droga seria embarcada em navios com destino à Europa. A ação faz parte de uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo.

Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados judiciais, sendo 17 de busca e apreensão, nove de prisão preventiva e nove de quebra de sigilo telefônico. A apreensão de mais de uma tonelada de cocaína representa um dos maiores golpes recentes contra o tráfico internacional no Litoral do Paraná.

A investigação teve início em maio de 2024, a partir da análise de celulares apreendidos em operações anteriores. As mensagens trocadas por aplicativos revelaram o funcionamento do grupo criminoso, que negociava grandes carregamentos de cocaína com compradores nacionais e estrangeiros.

De acordo com a PCPR, o esquema possuía uma estrutura organizada, baseada em uma cadeia de informantes, intermediários e operadores logísticos. A quadrilha mantinha um galpão para armazenar os entorpecentes e utilizava veículos próprios para o transporte e a distribuição da droga até os pontos de embarque.

O delegado Thiago Andrade, responsável pela investigação, destacou que o grupo atuava de forma familiar. “Além disso, o líder do esquema montou uma empresa para lavar o dinheiro do tráfico e da venda de armas. Enquanto ele estava preso, quem gerenciava os negócios era o seu núcleo familiar, que incluía filho, esposa e até sua mãe”, afirmou.

Os mandados são cumpridos de forma simultânea em Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba e Irati, com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do uso de cães farejadores.

