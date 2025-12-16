Operação especial organiza trânsito na região da rodoferroviária em obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) iniciou a Operação de Fim de Ano na região da Rodoferroviária de Curitiba. A ação visa organizar o fluxo viário durante o período de festas, quando o terminal deve receber cerca de 500 mil pessoas entre embarques, desembarques e passeios de trem.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) atuarão dentro e fora do terminal em horários especiais e ampliados até 5 de janeiro de 2026. A operação considera o aumento esperado no fluxo de veículos e pedestres no entorno, incluindo o movimento para compras no Mercado Municipal e comércio local.

A região passa por intervenções viárias para obras do projeto BRT Leste/Oeste, exigindo atenção especial dos motoristas e pedestres. Dois retornos na Avenida Affonso Camargo estão bloqueados desde setembro, com desvios sinalizados. A velocidade máxima nos trechos em obra é de 40 km/h.

As obras do BRT Leste/Oeste incluem novo pavimento rígido, ampliação de estações-tubo, calçadas acessíveis e ciclovias. O projeto faz parte do PRO Curitiba, programa de obras estruturantes da cidade com investimentos previstos de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028.

A SMDT orienta que motoristas reduzam a velocidade e deem preferência a pedestres e ciclistas nas travessias. Toda a região está sinalizada e conta com reforço dos agentes de trânsito para garantir a fluidez e segurança durante as obras e o período de festas.