O vereador Edson Serpa Dangui (PSC), da Câmara de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e seu chefe de gabinete foram alvos de uma operação do Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado nesta terça-feira. Alguns comissionados denunciaram os dois pela da “rachadinha”, que é quando o vereador exige devolução parte dos salários dos seus assessores.

A investigação foi tocada pela 2ª promotoria de SJP e a Justiça determinou o afastamento do vereador. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na casa de Edson Dangui e também no seu gabinete. Foram apreendidos documentos, celulares e computadores. na casa do Dangui foram encontrados R$ 28 mil que seriam provenientes do esquema. O valor não foi recolhido, pois não havia mandado para tal.

Em entrevista ao Meio Dia Paraná, o coordenador do Gaeco, Leonir Batisti, explicou um pouco mais sobre a ação. “Temos notícia de que esse fato é recorrente. A partir da intimação das vítimas e de uma informação velada, que tivemos a confirmação da prática. A investigação logrou êxito até o momento com as buscas e apreensões”.

Sobre a responsabilização do vereador, Batisti falou sobre os próximos passos. “As evidências apresentadas são substanciais e fez a juíza determinar o afastamento do vereador por 190 dias, a proibição de que ele frequente a Câmara e não tenha contato com as testemunhas, visto que temos evidências de que houve coação contra elas”, disse.

De acordo com a RPC, a Câmara dos Vereadores disse em nota que não foi notificada sobre o afastamento.

O vereador se pronunciou por nota oficial, que reproduzimos a seguir:

“As informações que estão sendo veiculadas nas redes sociais que o Gaeco esteve em meu gabinete verificando documentos.

Posso afirmar que sou transparente sempre, fazendo jus aos termos da lei, mas que isso foi orquestrado por alguma denuncia de alguém, seja politico ou outra pessoa comum.

Em nenhum momento fui chamado pra prestar qualquer esclarecimento pra justiça.

Estou a disposição da justiça e da lei com transparência em todos os meus documentos e minha vida pregressa.

A todos os cidadãos de São José dos Pinhais, sempre fiz meu trabalho em prol da população com grandes projetos de lei e grandes conquistas que tem despertado um olhar critico em muitas pessoas que fazem de tudo pra que a popularidade não avance nas opiniões da cidade.

Penso que fazer uma politica contundente de trabalho forte com transparência pode causar algum desconforto em alguns e isso faço, eu e minha equipe!

Estou trabalhado incansavelmente para o povo que sempre precisa de politicas publicas de verdade e assim o farei e provarei que essa é minha linha e minha conduta.

Estarei me defendendo com meu advogado de qualquer denuncia feita a mim e levarei a verdade a todos os eleitores com transparência“.