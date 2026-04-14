Operação Cabo Seguro fiscaliza 6 pontos e prende 2 por tráfico

Uma operação de combate ao furto de cabos fiscalizou seis pontos na Vila Torres e no Parolin nesta terça-feira (14/4), resultando em duas prisões por tráfico de drogas e na constatação de um furto de energia. A ação abordou 19 pessoas e apreendeu 674 gramas de entorpecentes, incluindo crack, cocaína e maconha, além de R$ 241 em dinheiro.

A Ação Integrada Cabo Seguro reúne órgãos municipais e forças de segurança para coibir o furto de cabos metálicos, prática que compromete serviços essenciais como comunicação em hospitais, clínicas, delegacias e Corpo de Bombeiros. Durante a operação, foram emitidos três autos de infração pela Secretaria Municipal de Urbanismo e três pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O furto de cabos causa prejuízos financeiros e interrompe serviços que atendem pessoas físicas, jurídicas e instituições públicas. A iniciativa conta com participação de empresas de energia elétrica, internet, telefonia e ferrovias afetadas pelo crime.

Desde janeiro, quando a força tarefa foi criada, já foram realizadas sete fases da operação em diversos bairros da cidade. O balanço aponta 25 pessoas presas e 49 pontos fiscalizados, com 30 notificações por falta de alvará e 35 por falta de licença ambiental aplicadas pelas secretarias municipais.