Operação apreende 118 kg de cabos e prende seis pessoas em Curitiba

A Guarda Municipal de Curitiba apreendeu 118,2 kg de cabos e fios metálicos e prendeu seis pessoas durante a 6ª Ação Integrada Cabo Seguro, realizada nesta sexta-feira (10/4). A operação fiscalizou 11 pontos nas regionais Tatuquara e CIC, em áreas previamente mapeadas, com o objetivo de combater furto, receptação e comércio irregular de materiais que afetam serviços essenciais como iluminação pública, energia, telefonia e internet.

Entre os detidos, três foram presos por receptação qualificada de cabos e equipamentos de telefonia. Além da fiação apreendida, a operação recolheu 34 modens das operadoras Vivo, Ligga, V.tal e Oi. Outros dois suspeitos foram detidos por tráfico de drogas, em posse de 77 buchas de cocaína e cinco invólucros de maconha. Um foragido da Justiça também foi encaminhado à Central de Flagrantes.

A fiscalização contou com a participação das secretarias municipais de Urbanismo e Meio Ambiente, além de representantes de empresas de energia, telefonia e internet. A Secretaria do Urbanismo emitiu seis notificações e lavrou dois autos de infração por irregularidades. A Secretaria do Meio Ambiente notificou sete locais por ausência de licença ambiental. A ação integrada é desenvolvida semanalmente pela Guarda Municipal.