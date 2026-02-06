Ônibus no Centro têm mudanças e novas integrações a partir de sábado; O que muda?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia, no Centro, a partir deste sábado (7/2), vai provocar o desvio de linhas de ônibus que paravam no local para duas estações-tubo da Praça Rui Barbosa.

A mudança para a Rui Barbosa amplia as possibilidades de deslocamento dos passageiros, que vão ganhar conexões inéditas entre linhas, além das integrações que já eram realizadas na Eufrásio Correia. Tudo sem a necessidade de pagar uma nova passagem.

Os passageiros passam ter a opção de realizar integração temporal — por meio do cartão-transporte Urbs — com troca de estações-tubo e conexão com as 39 linhas convencionais que atendem a praça. Serão 42 possibilidades de integração com a mudança.

Linhas desviadas

Com as obras da Eufrásio Correia, terão desvios de itinerário as linhas 203-Sta Cândida/Capão Raso sentido Capão Raso (Sul); 203-Sta Cândida/Capão Raso sentido Santa Cândida (Norte); e 250 Ligeirão Norte/Sul sentido Pinheirinho (Sul), além da 302-Centenário/Rui Barbosa (Rui Barbosa), Centenário/Rui Barbosa sentido Centenário (leste), 303-Centenário/Campo Comprido sentido Campo Comprido (oeste); e 303 – Centenário / Campo Comprido sentido Centenário (leste), que já paravam na Praça Rui Barbosa.

Confira aqui os mapas com as alterações.

Também terá ponto na Rui Barbosa (em frente à Casa China, no mesmo local de parada da linha Novena), a linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa, que começa a circular na segunda-feira (9/2) e que vai funcionar no período de obras. A linha , para facilitar o deslocamento dos passageiros da região da Eufrásio Correia.

As desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia é necessária para avanço das obras do Ligeirão Leste/Oeste

Confira aonde as linhas vão parar na Rui Barbosa

ESTAÇÃO RUI BARBOSA sentido Campo Comprido –

em frente ao Colégio São José

302 – Centenário / Rui Barbosa (Rui Barbosa)



303 – Centenário / Campo Comprido sentido Campo Comprido (oeste)



203 – Sta Cândida/Capão Raso sentido Capão Raso (sul)



250 – Ligeirão Norte/Sul sentido Pinheirinho (sul)

ESTAÇÃO RUI BARBOSA METROPOLITANA sentido Pinhais

– em frente à Igreja Bom Jesus dos Perdões)



C01 – Pinhais / R. Barbosa sentido Pinhais (leste)



302 – Centenário / Rui Barbosa sentido Centenário (leste)



303 – Centenário / Campo Comprido sentido Centenário (leste)



203 – Sta Cândida/ C. Raso sentido Santa Cândida (norte)

“As possibilidades de integração aumentam bastante com essa mudança. Se por um lado o passageiro tem um certo desconforto com a desativação da Eufrásio por conta das obras, por outro, ele ganhará possibilidades de deslocamento que não tinha antes”, diz o diretor de mobilidade da Urbanização de Curitiba (Urbs), Sergio Oliveira.

A principal vantagem da integração temporal é que as linhas não precisam parar no mesmo local – estação-tubo ou terminal – para a conexão ocorrer. O passageiro desembarca e se desloca à estação ou ponto de ônibus no qual vai fazer o embarque novamente, sem ter que pagar mais uma passagem.

Integração em todos os sentidos

Na Eufrásio Correia a integração dos expressos era feita apenas nos sentidos Santa Cândida (Norte) e Centenário (Leste), e Pinheirinho (Sul) e Campo Comprido (Oeste). Na Praça Rui Barbosa, passa a ser possível integrar em todos os sentidos, o que era uma demanda antiga dos passageiros, gerando mais economia para quem deseja trocar os eixos.

Com troca de estações, passam a ter integração inédita os expressos sentido Santa Cândida (Norte) com o Campo Comprido (Oeste) e o sentido Pinheirinho (Sul) com o Centenário (Leste).

Um exemplo

Um passageiro da linha 203-Sta. Cândida/Capão Raso sentido Santa Cândida (Norte), por exemplo, poderá tanto integrar com o a linha 303-Centenário Campo Comprido sentido Centenário (leste), na mesma estação de desembarque, quanto fazer uma integração temporal, com a linha Centenário/Campo Comprido sentido Campo Comprido (oeste) trocando de estação. Ou ainda utilizar, sem pagar uma nova passagem, uma das linhas convencionais que param na Rui Barbosa para ir até um bairro específico.

O tempo de integração temporal, por meio do cartão-transporte Urbs, é de uma hora entre expressos e linhas convencionais e entre estações-tubo é de 15 minutos.

Como funciona a integração temporal

Entre os expressos e entre os expressos e os convencionais:

o passageiro valida o seu cartão na sua origem normalmente, quando desembarcar passa novamente o cartão no validador de integração localizado na saída da estação (com adesivo vermelho) e em seguida passa o cartão na catraca da próxima estação ou do ônibus da próxima linha.

Entre convencionais e expressos:

Basta passar o cartão na sua origem e novamente na catraca da estação onde for embarcar novamente. Não há necessidade de utilizar um validador de integração, já que o sistema lê que se trata de uma integração e a segunda tarifa não é debitada.

Exceção

Das linhas que paravam na Eufrásio Correia, a única que não seguirá para a Rui Barbosa, pelo menos no primeiro momento, é a 250-Ligeirão Norte/Sul sentido Santa Cândida (Norte). Depois de passar pela estação-tubo Oswaldo Cruz, ela seguirá até a próxima parada depois da Eufrásio Correia desativada, a estação-tubo Central, próximo à Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“Neste caso, o passageiro que quiser fazer integrações terá que descer na estação-tubo anterior, a Oswaldo Cruz, e fazer a conexão com a linha 203-Sta Cândida/Capão Raso sentido Santa Cândida, que seguirá até a Praça Rui Barbosa, onde estarão disponíveis as integrações”, explica Oliveira.

Com os desvios de itinerário, o passageiro também vai ficar precisar atento porque a estação-tubo Alferes Poli sentido Capão Raso (Sul) também ficará desativada no período de obras.

Fiscais da Urbs estarão todos os dias orientando os passageiros tanto na Eufrásio Correia quanto na Rui Barbosa sobre as mudanças, segundo o diretor da Urbs. Além disso, a operação dos ônibus será acompanhada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se houver necessidade serão realizados ajustes.

“Vamos orientar o passageiro, tirar dúvidas para que ele se acostume rapidamente com o novo itinerário dos ônibus e possa escolher o melhor caminho para seu deslocamento diário”, diz Oliveira.

Linhas com integração na Praça Rui Barbosa

Expressos

: 203-Sta Cândida/Capão Raso sentido Capão Raso (Sul); 203-Sta Cândida/Capão Raso sentido Santa Cândida (Norte); 250 Ligeirão Norte/Sul sentido Pinheirinho (Sul), linhas 302 – Centenário / Rui Barbosa (Rui Barbosa), Centenário / Rui Barbosa sentido Centenário (leste), 303 – Centenário / Campo Comprido sentido Campo Comprido (oeste) e 303 – Centenário / Campo Comprido sentido Centenário (leste)

Convencionais:

160–Mercês/Guanabara; 265-Ahu/Los Angeles; 360-Novena; 365-Jardim Social/Batel; 385-Cristo Rei; 387-Palotinos; 461-Santa Bárbara; 462-Petrópolis; 465-Erasto Gaertner; 468-Jardim Centauro; 471-Vila São Paulo; 472-Uberaba; 474-Jardim Itiberê; 475-Canal Belém; 477-Vila Macedo – Guabirotuba; 560-Alferes Poli; 561-Guilhermina; 661-Lindóia; 662-Dom Ático; 663-Vila Cubas; 665-Vila Rex; 666-Novo Mundo; 670-São Jorge; 671-Portão; 673-Formosa; 674-Nossa Senhora da Luz; 701-Fazendinha; 703–Caiuá; 706-Caiuá/Fazendinha/Centro; 760-Santa Quitéria; 761-Vila Izabel; 762-Vila Rosinha; 777-Vila Velha; 778-Cotolengo; 801–Campina do Siqueira/Batel; 860-Vila Sandra; 861-Tramontina; 862–Barigui; e 863-Água Verde.

Especial

: X48-Eufrásio/Rui Barbosa

