Ônibus Nivaldo Braga muda rota e facilita acesso à US Visitação no Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A linha de ônibus 521-Nivaldo Braga, que conecta o Terminal do Carmo à Rua Júlio Zandoná, teve seu itinerário alterado para melhorar o acesso à Unidade de Saúde (US) Visitação, localizada na Rua Doutor Bley Zornig, no bairro Boqueirão em Curitiba. A mudança, implementada pela Urbs, incluiu a instalação de um novo ponto de ônibus em frente à unidade de saúde.

A alteração atendeu a uma solicitação feita durante o programa Fala Curitiba do ano anterior. Para viabilizar a mudança, o Departamento de Manutenção Urbana (DMU) Boqueirão realizou readequações nas calçadas da Rua Bley Zornig e no binário formado pelas ruas Paulo Setúbal e Cascavel. Além disso, sete novas paradas de ônibus foram implantadas ao longo do novo trajeto.

A modificação no itinerário trouxe benefícios significativos para os usuários da US Visitação, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Ana Maria Inácio Lúcio, agente comunitária e moradora do Boqueirão há mais de 30 anos, destacou: “As senhorinhas e pessoas da terceira idade tinham dificuldade para chegar até a unidade e agora o ônibus para na porta dela. Ficou muito melhor para eles”.

Noely das Graças Silva, residente da região há 50 anos, expressou sua satisfação com a mudança: “Na frente de casa agora tem um ponto de ônibus. A minha filha vai trabalhar de manhã e antes eu ia acompanhá-la até o outro ponto. Agora não precisa mais porque ela atravessa a rua e já está dentro do ônibus. Dou tchau para ela da janela de casa”.