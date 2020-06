Para tentar frear a disseminação do coronavírus, a prefeitura de Curitiba determinou na noite de domingo (14) que os ônibus de linhas expressas e linhas diretas saiam dos terminais obrigatoriamente com 30% da ocupação de passageiros a partir desta segunda-feira (15). Ao longo do trajeto, os ônibus não poderão ultrapassar 50% de ocupação. Todos os ônibus de Curitiba não poderão ter mais de 50% de lotação.

O controle do número de passageiros será visual e feito por cobradores e motoristas, que têm câmeras para visualizar a entrada de passageiros nos veículos.

Com os ônibus chegando a 50% da ocupação, a determinação da Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte coletivo, é para que os motoristas não embarquem mais passageiros. À medida que os passageiros desembarquem e a lotação caia para menos de 50%, os ônibus voltam a fazer embarques.

Nos ônibus biarticulados, 50% de lotação significa a ocupação de 53 bancos mais 73 passageiros em pé, num total de 126 pessoas. Nos articulados, com capacidade para transportar 200 pessoas no total, os 50% equivalem a 40 pessoas sentadas e 60 em pé.

Imagem: prefeitura de Curitiba

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, pede a colaboração dos passageiros para o cumprimento de apenas metade da lotação dos ônibus, já que o coronavírus vem avançando de forma acelerada em Curitiba, o que levou a prefeitura a emitir sábado (13) um novo decreto fechando serviços como academias, bares e restaurantes. “É uma medida necessária e que vai ter que contar com a paciência do passageiro, que vai ter que se programar para esperar pelo próximo ônibus”, diz o presidente da Urbs.

Reforço na frota

Desde segunda-feira (8/6) foram colocados mais cinco ônibus biarticulados na linha Pinheirinho-Rui Barbosa, a partir das 17h, além de mais veículos nas linhas Rio Bonito, Rio Bonito – CIC e Dalagassa. Somente na linha Pinheirinho-Rui Barbosa, a frota será ampliada em 33%.

Com a reabertura dos shoppings, no último dia 25/5, a Urbs ampliou de 65% para 80% o uso da frota de 1,5 mil veículos. A demanda diária de passageiros está em média de 290 mil pessoas, ainda 62% abaixo do período antes da pandemia, portanto a frota opera com folga.

A linha Inter 2 passou a funcionar com 100% da frota nos dias úteis. As linhas expressas Pinheirinho-Rui Barbosa, Santa Cândida-Capão Raso e Circular Sul operam com 90% da capacidade nos horários de maior movimento e as linhas alimentadoras, que atuam na região Sul da cidade, trabalham com 100% no horário de pico. Também foi feito o reforço na linha Boqueirão-Centro Cívico nos picos da manhã e da noite.

Segundo o presidente da Urbs, o monitoramento do comportamento das linhas é permanente e o reforço da frota é gradual.

