Pelo menos três pessoas ficaram feridas num acidente que envolveu um ônibus e um carro no Rebouças, em Curitiba, no começo da tarde desta quarta-feira (20). Com a colisão, o ônibus só parou ao atingir a fachada de uma loja.

O acidente aconteceu na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Alferes Poli. A colisão envolveu o ônibus, que faz a linha São Jorge, e um Uno. Segundo a Polícia Militar (PM), ainda não se sabe o que teria provocado a batida.

Três pessoas, a princípio todos ocupantes do ônibus, se machucaram. Bombeiros foram acionados e as vítimas foram socorridas pelo Siate, mas nenhuma corria risco de morte.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) deve registrar o boletim de ocorrência do acidente. Por causa da colisão e do atendimento às vítimas, o trânsito foi parcialmente bloqueado na Avenida Sete de Setembro.