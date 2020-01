A primeira lua cheia do ano vai ter início nesta sexta-feira (20) e é conhecida como “ Lua Cheia do Lobo”. Você não vai ver um lobo no céu como possa ter imaginado, mas tem grande chances de curtir um belo visual esta noite. A lenda do lobo se tornou conhecida após os primeiros nativos americanos perceberem que os lobos uivavam olhando para a Lua na primeira Lua cheia do ano.

No entanto, isto é lenda. Segundo o matemático e diretor do Parque da Ciência Newton Freire Maia, Anisio Lasievicz, os animais estão mais agitados até pela condição climática “ O que acontece é que os animais estão mais ativos no inverno e demonstram isto olhando para cima. É uma lenda”, comentou Anisio.

Diferentes nomes

Em todos os meses do ano, existe uma denominação diferente para a Lua. Tem da colheita, fruta, do castor e até do caçador. “ Isto foi definido por pessoas no hemisfério norte. A relação é muito com eles e difere da gente que está em outro posicionamento”, ressaltou o diretor do Parque da Ciência.

Abaixo, a lista completa das Luas com o começo do ano quando atingir a plenitude de estar cheia.

Janeiro – Lua do Lobo

Fevereiro – Lua da Neve

Março – Lua das Vermes

Abril – Lua dos Ovos

Maio – Lua das Flores

Junho- Lua do Morango

Julho – Lua do Feno

Agosto – Lua do Peixe

Setembro – Lua da Fruta

Outubro – Lua do Caçador

Novembro – Lua do Castor

Dezembro – Lua do Carvalho

Lua em Curitiba

Avistar a “Lua Cheia do Lobo” pode não ser uma tarefa muito fácil para quem está em Curitiba. De acordo com a meteorologista do Simepar, Larissa de Freitas, há previsão de chuva para a tarde desta sexta-feira (10), precipitação que deve seguida de céu encoberto por nuvens durante a noite.

“Em alguns bairros o céu estará limpo após a chuva, em outros haverá mais nuvens esta noite. Presenciar o fenômeno na capital vai ser possível, mas não em todos os locais da cidade, isso vai depender de onde a pessoa estiver”, explica Larissa.