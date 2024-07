O bairro Ahú em Curitiba perdeu um de seus grandes comerciantes, que fez história na região ao fundar há 52 anos a oficina mecânica Shalon Motos, na Rua Anitta Garibaldi, 1375. O falecimento de Agostinho Vicentini Filho, no dia 21 de junho, aos 78 anos, deixou em silêncio o local antes agitado e com clientes ávidos pelo conserto das peças.

Agostinho nasceu em Curitiba e nunca deixou de trabalhar. O primeiro nome da oficina fundada por ele foi Motonetas Ahú, que depois passou a ser chamada de Shalon Motos. A perda inesperada do empresário, devido a problemas cardíacos e renais, causou comoção entre familiares, amigos e clientes.

Shalon Motos ficava no Ahú, em Curitiba. Foto: Reprodução/Google Maps

A companheira de Agostinho, Geni Vicentini, que o acompanhava no dia a dia da oficina, tem recebido depoimentos emocionantes e o carinho de todos que admiravam o comerciante – um homem trabalhador, honesto e fiel aos verdadeiros princípios da família. “A mãe ficava ao lado dele sempre, todos os dias. Os amigos e clientes também estão tristes. O pai lutou para viver e deixou um legado importante para todos”, diz Vanessa, uma das filhas do casal.

Para o genro João Victor Maranhão de Siqueira Dias, o fechamento da Shalon Motos deixou os clientes comovidos. “Infelizmente fechou definitivamente as portas no dia 10 de julho, por conta do falecimento do Agostinho. É uma história do bairro que se vai, muitos clientes e amigos ficaram arrasados, ele trabalhou praticamente até seu último dia de vida. Foi muito de repente o ocorrido, não só a família, mas os clientes foram pegos de surpresa. Cheguei a apoiar nas últimas semanas junto com um dos filhos, e vi nas lojas ao redor e os clientes muito comovidos, clientes de mais de 20 anos. Foi algo incrível ver quanto carinho os clientes tinham por ele, são 52 anos dedicados à região, fez muitos amigos mesmo”, relata.

Empreendedor, pai, avô e amigo dos amigos

Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

Agostinho deixou três filhos (Vanessa, Adriano Vicentini e o Giovani), cinco netos (Kassiany, Amanda, Bruna, Pietro e João Victor), e a bisneta Amanda. A Tribuna do Paraná também lamenta a perda de Agostinho, o “doutor em motores”, um super empreendedor e amigo dos amigos.

