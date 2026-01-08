Oficina de Música tem Tiago Iorc e shows gratuitos nesta sexta em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba oferece uma programação diversificada nesta sexta-feira (9/1), com destaque para o show do cantor Tiago Iorc no Teatro Guaíra às 20h. A noite também conta com concertos de música de câmara, apresentações de corais e experimentações sonoras em diferentes espaços da cidade.

Na Capela Santa Maria, às 19h, acontece um concerto de Música de Câmara com obras de Jean-Marie Leclair, Amy Beach e Leo Brouwer. No mesmo horário, o Coro Masculino Ottava Bassa apresenta spirituals gratuitamente no Auditório Regina Casillo.

O Teatro do Paiol recebe o espetáculo ‘Sons para Ver o Invisível’, com Mauro Tanaka Riyis utilizando instrumentos inusitados. Já no Guairinha, o Vocal Brasileiro apresenta ‘Retalhos’, com participação do grupo Ordinarius.

Os ingressos para o show de Tiago Iorc no Guairão estão esgotados. Com mais de 16 anos de carreira, o cantor e compositor é responsável por hits como ‘Amei Te Ver’ e ‘Coisa Linda’.

A programação inclui ainda apresentações gratuitas em bares e espaços culturais da cidade, como parte do Circuito Off da Oficina de Música. Os shows acontecem em locais como o Vale da Música, Rua da Música, Iriê, Don Max e Brasileirinho Bar, entre outros.