Oficina de Música impulsiona economia de Curitiba com aumento de 25% na hotelaria

- Atualizado: 09/01/26 15h02
Alunos das Oficinas se preparam para as aulas no hotel San Martin. Curitiba 09/01/26. FOTO: Luiz Pacheco/FCC

A 43ª Oficina de Música de Curitiba, iniciada em 7 de janeiro, está gerando um impacto significativo na economia local. Segundo Jonel Chede Filho, presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação, a rede hoteleira da cidade registrou um aumento de 25% na ocupação em comparação com janeiro do ano anterior, impulsionado pela presença de quase 2 mil alunos, professores e artistas participantes do evento.

O evento, que se estende até 18 de janeiro, não apenas promove a cultura musical, mas também movimenta diversos setores econômicos da cidade. Diego Garcia, diretor comercial do Grupo Mabu, destaca que Curitiba vem se consolidando como referência nacional em atividades culturais, com o Mabu Curitiba Business encerrando 2025 com média mensal de 88% de ocupação.

O setor de alimentação também se beneficia do evento. Luis Fernando Menuci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Paraná (Abrasel-PR), relata um aumento de 15% no movimento dos estabelecimentos após os concertos e espetáculos.

A Oficina de Música de Curitiba atrai participantes de todo o Brasil e de 12 países, oferecendo uma programação diversificada que inclui apresentações de artistas renomados como Francis Hime, Tiago Iorc e Leila Pinheiro. O evento não apenas enriquece a cena cultural da cidade, mas também contribui significativamente para sua economia, demonstrando o potencial da cultura como catalisador do desenvolvimento econômico local.

