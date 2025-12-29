Oficina de Música de Curitiba expande palcos ao ar livre e inclui MON

A 43ª Oficina de Música de Curitiba amplia seus palcos ao ar livre em 2026, incluindo pela primeira vez um grande concerto no Museu Oscar Niemeyer (MON). No domingo, 11 de janeiro, às 16h, a Orquestra Sinfônica da Oficina, formada por alunos e regida por Abel Rocha, se apresentará no vão livre do museu com um programa dedicado à dança, reunindo obras brasileiras e internacionais.
Além do MON, o evento contará com apresentações na Praça Osório, no Centro, e nos parques Bacacheri, Barigui, Lago Azul, Náutico e Tanguá. Janete Andrade, diretora geral da Oficina, destaca a diversidade musical: “O público vai ouvir jazz, choro, repertórios autorais, música infantil, tradições regionais, tango, folk celta, fusões contemporâneas e performances”.
No Parque Tanguá, haverá apresentações de jazz aos fins de semana, sempre às 17h, no mirante com vista privilegiada. A Praça Osório receberá um palco especial entre 15 e 18 de janeiro, com atrações ao meio-dia e ao entardecer, como parte da programação do Domingo no Centro.
O evento é realizado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, contando com diversos apoiadores e patrocinadores. As apresentações são gratuitas e abertas ao público, oferecendo uma oportunidade única de apreciar música de qualidade em cenários icônicos da cidade.